Глава СКР поручил доложить о расследовании нападения собаки в Минводах
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении безнадзорной собаки на жительницу Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ставропольскому краю.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в ноябре. Собака набросилась на женщину и укусила ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Перепелицыну доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.