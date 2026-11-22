По данным правоохранительных органов, потерпевшая оставила заявку на странице с предложениями о работе в социальной сети. С ней связалась неизвестная, предложившая вместо трудоустройства заработать на «инвестициях». Затем потерпевшую познакомили с мужчиной, представившимся руководителем. По его указаниям женщина установила приложение для торговли и начала переводить деньги на указанные реквизиты. Отображавшийся в приложении доход и возможность вывести 2 тыс. руб. убедили ее в надежности платформы. Позже она перевела 300 тыс. руб., после чего доступ к счету заблокировали.