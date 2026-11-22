Жительница Владикавказа потеряла около 1 млн рублей на «инвестициях» мошенников
Во Владикавказе 54-летняя местная жительница лишилась около 1 млн руб. после того, как доверилась мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Северной Осетии.
По данным правоохранительных органов, потерпевшая оставила заявку на странице с предложениями о работе в социальной сети. С ней связалась неизвестная, предложившая вместо трудоустройства заработать на «инвестициях». Затем потерпевшую познакомили с мужчиной, представившимся руководителем. По его указаниям женщина установила приложение для торговли и начала переводить деньги на указанные реквизиты. Отображавшийся в приложении доход и возможность вывести 2 тыс. руб. убедили ее в надежности платформы. Позже она перевела 300 тыс. руб., после чего доступ к счету заблокировали.
Под предлогом погашения якобы возникшей задолженности мошенники потребовали дополнительные деньги, угрожая блокировкой банковских счетов и карт. Женщина перечислила им еще почти 500 тыс. руб.
Позже потерпевшая попыталась найти информацию о платформе в интернете. С ней связались неизвестные, предложившие юридическую помощь и возврат средств. За оформление документов и оплату пошлин они также потребовали переводы. Когда от женщины потребовали дополнительно оплатить выпуск банковской карты, она отказалась и прекратила общение.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следственные органы устанавливают причастных к преступлению.