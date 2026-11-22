На Дону выставили незаконное складирование старых шпал у железной дороги
Сальская транспортная прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По данным правоохранителей, компания «Кофко Интернэшнл Ру» размещала отработанные деревянные шпалы на почве в полосе отвода железнодорожных путей необщего пользования.
По результатам проверки прокурор внес представление генеральному директору компании. В отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при накоплении отходов производства и потребления).
Рассмотрение и устранение нарушений находятся на контроле надзорного ведомства.