В Дагестане восстанавливают насыпь временной переправы на объезде «Красного моста»
В Гергебильском районе Дагестана ведутся работы по восстановлению насыпи земляного полотна временной переправы на 133-м километре автодороги «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка». Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодора».
Работы проходят на участке объезда «Красного моста». На объекте задействованы четыре единицы спецтехники: два экскаватора и два автосамосвала. О сроках открытия движения транспорта власти сообщат дополнительно.