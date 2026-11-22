Все это не означает, что судебной системе не надо идти в ногу со временем. Однако стремление сделать правосудие быстрее и доступнее не должно оборачиваться отказом от его фундаментальных гарантий. Алгоритмы могут помогать судье, но не должны подменять его самостоятельную оценку. Государствам стоит прежде всего обучать судей работе с ИИ, а не превращать алгоритмы в инструмент контроля за их решениями. Сторонам процесса же следует предоставить возможность проверить и оспорить выводы алгоритма, повлиявшие на судебное решение. Не очень ясно пока, правда, какой национальный или международный институт готов такую возможность гарантировать и обеспечить.