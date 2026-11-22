Суды будущего
“Ъ” продолжает исследовать предстоящее переустройство мира
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“Ъ” продолжает проект «Контуры будущего» (начало см. “Ъ” от 25 мая, 1 и 29 июня, 13 июля, 10 и 31 августа, 21 сентября, 12 октября и 2 ноября) — серию материалов, отражающих содержание гипотетических переговоров о новом мироустройстве по завершении периода турбулентности. Корреспонденты арбитражной группы “Ъ” Варвара Кеня и Ян Назаренко отмечают, что международное правосудие больше не способно эффективно влиять на государства, попросту игнорирующие вынесенные решения. На национальном уровне происходит алгоритмизация правосудия, которая ставит под удар независимость судьи, и надвигается эпоха, когда код может оказаться важнее закона.
Современная система международного правосудия, включающая Международный суд ООН (основан в 1945 году), Европейский суд по правам человека (1959) и Международный уголовный суд (МУС, 1998), изначально не получила собственных механизмов принуждения. В частности, у МУС нет полиции, а решения Международного суда могут быть заблокированы в Совбезе правом вето. Так, например, в 1986 году суд ООН признал незаконным вмешательство США во внутренние дела Никарагуа, а Вашингтон в ответ заблокировал резолюцию Совбеза о его исполнении.
Число противоречий в работе международного правосудия только растет — вместе с числом вынесенных и проигнорированных решений. Далеко не все страны, признающие юрисдикцию ЕСПЧ, склонны выполнять решения этой инстанции. Международный суд ООН в 2022 году предписывал России приостановить военные действия на Украине, а в 2024-м требовал от Израиля прекратить наступление в Газе. МУС выдавал ордера на арест первых лиц России (2023) и Израиля (2024). Но все эти решения не имели последствий. Более того, после ордеров на израильских политиков США ввели и продолжают расширять санкции против самого МУС.
Похожие процессы разворачиваются и в международной экономике. Долгое время глобализация опиралась на предсказуемость и доступность части юрисдикций и признанный высокий уровень международных арбитров. Эти представления пошатнулись. В частности, после 2022 года в ЕС были заблокированы активы Банка России примерно на €210 млрд. Даже в самом Евросоюзе размышляют о том, что решения об использовании этих средств могут сказаться на доверии инвесторов к европейским юрисдикциям.
Договор к Энергетической хартии 1994 года защищал иностранные инвестиции, в том числе через арбитраж против самих государств. Однако ряд стран, включая сам ЕС, увидели в нем ограничение экономической политики и вышли из соглашения.
Принятый в 2020 году российский «закон Лугового» позволил обращаться в суды РФ вопреки иностранной арбитражной оговорке и запрещать зарубежные разбирательства. В ответ в декабре 2024 года ЕС ввел норму о непризнании таких решений. Теперь контрагентам приходится выбирать правопорядок, который сможет обеспечить исполнение решения.
На фоне кризиса традиционных институтов начинается поиск альтернатив. В БРИКС с 2015 года обсуждается создание центров разрешения споров, хотя общего суда с обязательной юрисдикцией пока не существует. Значительно дальше продвинулись африканские государства: Организация по гармонизации коммерческого права в Африке (OHADA) объединяет 17 стран общим правом и единым судом, а Африканская континентальная зона свободной торговли и Африканский суд по правам человека уже располагают работающими механизмами урегулирования конфликтов в регионе.
Пока государства отстаивают собственный судебный суверенитет перед международными институтами, набирают силу новые центры фактической власти — цифровые платформы. И у них тоже есть свои «суды». Платформа сама пишет «закон», сама «судит» и сама исполняет «решение»: списывает деньги, скрывает публикацию или блокирует аккаунт. Иными словами, наступает эпоха, которую некоторые правоведы описывают словами code is law («код — это закон»). Согласно этой концепции, поведение людей регулируют не только право, рынок и социальные нормы, но и программный код. Причем он может оказаться строже закона, создавая препятствия даже для действий, которые госрегулирование не запрещает.
Между тем алгоритмы проникают и в государственные суды. Сторонники внедрения нейросетей в процесс надеются, что технологии избавят судей от рутины, уменьшат влияние человеческого фактора и сделают судебную практику единообразной. Но у ИИ есть и обратная сторона — новые риски для независимости судей. В Китае в рамках концепции «умного суда» алгоритмы уже помогают готовить документы и подбирать судебную практику. При этом судьи должны объяснять, почему их решения расходятся с выводами ИИ. По мнению китайского правоведа Цзян Хуэйлина, это подрывает инициативу судьи и, по существу, отрицает принцип его независимости.
Другая опасность — зависимость от частных корпораций, у которых сосредоточены основные компетенции в области ИИ. Если подготовку решений отдать их алгоритмам, судебные функции могут оказаться в зависимости от разработчиков. И здесь встает вопрос о том, кто в конечном счете вершит правосудие — государство или цифровая платформа.
Все это не означает, что судебной системе не надо идти в ногу со временем. Однако стремление сделать правосудие быстрее и доступнее не должно оборачиваться отказом от его фундаментальных гарантий. Алгоритмы могут помогать судье, но не должны подменять его самостоятельную оценку. Государствам стоит прежде всего обучать судей работе с ИИ, а не превращать алгоритмы в инструмент контроля за их решениями. Сторонам процесса же следует предоставить возможность проверить и оспорить выводы алгоритма, повлиявшие на судебное решение. Не очень ясно пока, правда, какой национальный или международный институт готов такую возможность гарантировать и обеспечить.
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Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 1