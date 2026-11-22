Во Владикавказе приступили к разбору завалов после хлопка газа
Во Владикавказе приступили к разбору завалов в квартире многоквартирного дома на улице Курсантов-Кировцев, где произошел хлопок газа. Об этом сообщает министерство ЖКХ Северной Осетии.
На месте работают 50 сотрудников, специалисты «Водоканала» и семь единиц техники. К ликвидации последствий также привлечены сотрудники «Спецэкосервиса».
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», во Владикавказе накануне, 21 ноября, в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев, 4а, произошел хлопок газа, в результате которого частично обрушился подъезд и были выбиты окна. За медицинской помощью обратились два человека, двое в результате происшествия погибли.