В Батайске определяют меры против подтоплений у двух школ
В Батайске обследовали участки, которые затапливает после дождей на подходах к школам №4 и №15. Власти планируют определить локальные меры по отводу воды, не дожидаясь строительства новой городской системы водоотведения. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Валентин Кукин.
У школы №15 осмотрели переход и тротуар со стороны Северного массива, у школы №4 — участки со стороны улиц Белорусской, Артемовской и Балашова. Среди возможных мер власти отметили расчистку канав и определение дополнительных направлений отвода стоков. При этом необходимо исключить подтопление соседних дворов.
Во время сильных дождей на участки выезжают спасатели и откачивают скопившуюся воду. Параллельно город готовит обновление схемы отвода сточных, в том числе ливневых и дождевых, вод. В перспективе Батайску потребуется развивать сеть ливневой канализации, связывать ее с городскими каналами и строить локальные очистные сооружения, отметил господин Кукин. Они необходимы для очистки дождевой воды от песка, грязи и следов нефтепродуктов перед сбросом в водные объекты.
«Развитие городской системы водоотведения – работа на несколько лет, которая требует многомиллиардных затрат. Только подготовка проектной документации и получение заключения государственной экспертизы на обустройство новых каналов и реконструкцию существующих со строительством очистных сооружений занимает полтора-два года. Сейчас собираем исходные материалы, чтобы уточнить схему водоотведения и определить последовательность дальнейших работ», — написал глава Батайска.