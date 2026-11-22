Во время сильных дождей на участки выезжают спасатели и откачивают скопившуюся воду. Параллельно город готовит обновление схемы отвода сточных, в том числе ливневых и дождевых, вод. В перспективе Батайску потребуется развивать сеть ливневой канализации, связывать ее с городскими каналами и строить локальные очистные сооружения, отметил господин Кукин. Они необходимы для очистки дождевой воды от песка, грязи и следов нефтепродуктов перед сбросом в водные объекты.