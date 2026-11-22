Гостиницу «Славгород» в Алтайском крае выставили на торги за 47 млн рублей
Площадь действующего комплекса составляет 3,4 тыс. кв. м
Управление имущественных отношений Алтайского края выставило на торги 2984 обыкновенные акции АО «Гостиница "Славгород"», что составляет 100% уставного капитала предприятия. В состав лота входят действующая четырехэтажная гостиница «Славгород», расположенная в центре города, и земельный участок. Площадь здания составляет 3,4 тыс. кв. м, площадь собственного земельного участка — 1,4 тыс. кв. м, следует из данных на портале «ГИС Торги».
Номинальная стоимость лота превышает 47,6 млн руб. Шаг аукциона установлен в размере 2,3 млн руб. (5%), размер задатка — 4,7 млн руб. (10%). Победителя торгов определят 17 декабря. Акции находятся в собственности Алтайского края, правообладателем выступает региональное управление имущественных отношений.
Согласно данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 12,6 млн руб., практически не изменившись по сравнению с 2024 годом. Однако прибыль в 1,4 млн руб. сменилась убытком в 1,3 млн руб.