Управление имущественных отношений Алтайского края выставило на торги 2984 обыкновенные акции АО «Гостиница "Славгород"», что составляет 100% уставного капитала предприятия. В состав лота входят действующая четырехэтажная гостиница «Славгород», расположенная в центре города, и земельный участок. Площадь здания составляет 3,4 тыс. кв. м, площадь собственного земельного участка — 1,4 тыс. кв. м, следует из данных на портале «ГИС Торги».