Хлопок газа в жилом доме во Владикавказе
Во Владикавказе накануне, 21 ноября, в многоквартирном доме на улице Курсантов-Кировцев, 4а, произошел хлопок газа, в результате которого частично обрушился подъезд и были выбиты окна. За медицинской помощью обратились два человека, двое в результате происшествия погибли.
Сообщение о хлопке на шестом этаже дома в МЧС сообщили в 15:14. На место направили силы и средства ведомства. По прибытии спасатели обнаружили выбитые окна, возгорания не было. Огнеборцы приступили к разбору конструкций. По предварительным данным МЧС, повреждения получили 38 квартир. Взрывной волной на прилегающую территорию и проезжую часть вынесло обломки оконных рам, осколки и строительный мусор.
Городские власти совместно с жилищной инспекцией и домоуправлением уточняют список жильцов, которым потребуется временное жилье на период восстановления поврежденных квартир. Для их размещения подготовили 40 квартир из городского маневренного фонда.
Режим ЧС в Северо-Западном внутригородском районе введен с 17:00 решением комиссии. После завершения следственных мероприятий планируется начать работу комиссии по оценке ущерба. Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим. В администрации сообщили, что экстренные службы проводят необходимые мероприятия в полном объеме.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства случившегося.