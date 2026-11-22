Сообщение о хлопке на шестом этаже дома в МЧС сообщили в 15:14. На место направили силы и средства ведомства. По прибытии спасатели обнаружили выбитые окна, возгорания не было. Огнеборцы приступили к разбору конструкций. По предварительным данным МЧС, повреждения получили 38 квартир. Взрывной волной на прилегающую территорию и проезжую часть вынесло обломки оконных рам, осколки и строительный мусор.