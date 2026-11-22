В Каспийске подбирают участок для поликлиники на 500 посещений в смену
В Каспийске планируют построить поликлинику мощностью 500 посещений в смену. В Минимуществе Дагестана прошло совещание по подбору земельного участка для медицинского учреждения, сообщает пресс-служба правительства республики.
Предварительно рассмотрено несколько вариантов участков. Для определения подходящей территории запрошено техническое задание, которое позволит установить необходимые площадь и конфигурацию земли.
После выбора участок планируется закрепить за подведомственной организацией Минздрава для проектирования и строительства поликлиники.