Гендиректор холдинга «Русский уголь» Владимир Коротин говорит, что спрос на российский уголь на Дальнем Востоке устойчиво растет с середины 2025 года. Рост цен, по его словам, стал особенно заметен с середины 2026 года, что позволило увеличивать рентабельность экспортных отгрузок на Дальний Восток. «Это произошло вопреки росту логистических издержек — в первую очередь увеличению тарифа РЖД и росту ставок аренды на инновационные вагоны, востребованные на восточном направлении»,— говорит господин Коротин. С середины ноября, продолжает топ-менеджер, цены для зарубежных покупателей начали корректироваться, но оснований для замедления экспорта в этом направлении пока нет.