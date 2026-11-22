Пекин запасается теплом
Россия увеличила экспорт энергетического угля в Китай на 33% в октябре
Китай, крупнейший импортер российского угля, увеличил импорт энергетических марок и антрацита из РФ в октябре на треть, но за десять месяцев объем поставок остается ниже прошлогодних. Отгрузки стимулировал в том числе рост цен, и хотя в ноябре котировки перешли к снижению, сокращения объемов экспорта угольщики пока не ожидают.
Россия увеличила экспорт энергетического угля, включая антрацит, в Китай в октябре 2026 года на 9% к сентябрю и на 33% год к году, до 5,3 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Стоимость поставок — $687,5 млн. Средняя таможенная цена снизилась относительно сентября на 5,5%, до $128,7 за тонну. В годовом выражении цены выросли примерно на 60%.
Поставки российского коксующегося угля в Китай в октябре увеличились на 39,7% год к году, до 3,87 млн тонн, сократившись на 58,6% к сентябрю. Средние цены выросли на 2% месяц к месяцу и на 45,8% год к году, до $149 за тонну. Стоимость поставок в октябре составила $576,7 млн.
По итогам десяти месяцев Китай импортировал из России 38,3 млн тонн энергетического угля с учетом антрацита и 33,5 млн тонн коксующегося угля. Год к году поставки первых марок сократились на 17,8%, второго вида — увеличились на 26,4%. Общий экспорт угля из РФ в КНР в январе—октябре снизился на 1,8%, до 71,8 млн тонн.
Китай — крупнейший импортер российского угля. Центр ценовых индексов (ЦЦИ) оценивал долю КНР в экспорте из РФ за восемь месяцев 2026 года в 36%.
Как сообщали в ОАО РЖД, погрузка угля на экспорт в восточном направлении за десять месяцев увеличилась на 4,4%, до рекордных 102,8 млн тонн. Перевозка к портам Дальнего Востока выросла на 8,9%, до 93,2 млн тонн, к портам Северо-Запада — на 10,8%, до 36,1 млн тонн, к южным — снизилась на 5,3%, до 14,3 млн тонн.
Гендиректор холдинга «Русский уголь» Владимир Коротин говорит, что спрос на российский уголь на Дальнем Востоке устойчиво растет с середины 2025 года. Рост цен, по его словам, стал особенно заметен с середины 2026 года, что позволило увеличивать рентабельность экспортных отгрузок на Дальний Восток. «Это произошло вопреки росту логистических издержек — в первую очередь увеличению тарифа РЖД и росту ставок аренды на инновационные вагоны, востребованные на восточном направлении»,— говорит господин Коротин. С середины ноября, продолжает топ-менеджер, цены для зарубежных покупателей начали корректироваться, но оснований для замедления экспорта в этом направлении пока нет.
В NEFT Research на 13 ноября оценивают стоимость российского энергетического угля калорийностью 5500 ккал на 1 кг на рынке КНР в $127 за тонну с учетом фрахта (CFR). Котировки в порту Восточный, по оценкам аналитиков, за неделю к 13 ноября снизились на 3%, до $110,3 за тонну (FOB). Российский уголь калорийностью 6000 ккал на 1 кг на FOB Восточный подешевел на 2,8%, до $124 за тонну.
211 миллионов тонн
составил экспорт угля из России в 2025 году, по данным Минэнерго.
Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что в Китае стоимость угля немного подросла из-за пополнения запасов к отопительному сезону, медленного восстановления добычи и роста внутренних цен, но низкая активность на торгах оказала давление на российские котировки. «Участники рынка ожидают, что спрос в ближайшие месяцы останется ограниченным из-за слабой промышленной активности и теплой погоды»,— отмечает эксперт.
По оценкам руководителя дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Бориса Красноженова, российский энергетический уголь 6000 ккал на 1 кг за месяц подешевел примерно на 3–4% вслед за австралийским эталоном. Предполагая отсутствие дальнейшей эскалации в Персидском заливе, котировки на российский уголь на Дальнем Востоке останутся в диапазоне $110–120 за тонну, прогнозирует аналитик. По его оценкам, дисконт российского сырья к австралийскому сохранится на уровне около 20%.
Экспортные цены российского металлургического угля, по данным ЦЦИ, с октября снизились на 8–10%. Как отмечают аналитики, на начало ноября 2026 года только 11,3% металлургических предприятий Китая оставались прибыльными: в условиях слабой конъюнктуры сталелитейные заводы сдерживают закупки сырья и добиваются более выгодных цен у поставщиков.
Спрос на энергетический уголь на спот-рынке может активизироваться к концу года, полагают в ЦЦИ, так как остаются риски, связанные с экспортом из Индонезии. Подписание контрактов на поставку индонезийского угля в Китай на 2027 год затягивается: индонезийские экспортеры хотят включить в договоры пункты, которые освободят их от обязательств по поставкам при сокращении квот на добычу (RKAB), ограничении экспорта и задержках с получением экспортных разрешений. Но, поясняют аналитики, китайские импортеры не спешат принимать такие условия.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 9