По информации эксперта, количество виноградарей за год выросло с 383 до 392 организаций (+2,3%), компаний, выращивающих тропические фрукты с 11 до 13 (+18,2%), цитрусовые — с 2 до 3 (+50%), семечковые и косточковые — с 223 до 229 (2,7%), прочие плодовые деревья — с 619 до 629 (+1,6%), культуры для производства напитков — с 17 до 18 (+5,9%), прочие многолетние культуры — с 57 до 70. Рассаду производят 116 компаний. Это 10,5% (11 организаций) больше, чем годом ранее.