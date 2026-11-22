На Кубани количество производителей многолетних культур выросло на 2,9%
В Краснодарском крае многолетние культуры выращивают 1 434 организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица). Это на 2,9% больше, чем по данным на ноябрь 2025 года. Об этом заместитель директора по развитию Южного макрорегионального центра «СКБ Контур» Михаил Коротенко сообщил на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026». Мероприятие в рамках деловой программы международной выставки «ЮгАгро» организовал «Ъ-Кубань».
По информации эксперта, количество виноградарей за год выросло с 383 до 392 организаций (+2,3%), компаний, выращивающих тропические фрукты с 11 до 13 (+18,2%), цитрусовые — с 2 до 3 (+50%), семечковые и косточковые — с 223 до 229 (2,7%), прочие плодовые деревья — с 619 до 629 (+1,6%), культуры для производства напитков — с 17 до 18 (+5,9%), прочие многолетние культуры — с 57 до 70. Рассаду производят 116 компаний. Это 10,5% (11 организаций) больше, чем годом ранее.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество производителей зерновых культур сократилось на 2,6%. В 2026 году собрали 9,5 млн тонн пшеницы, что на 22% больше, чем в 2025 году. Доля региона в производстве зерновых и зернобобовых культур в 2026 году составила 11% общероссийского объема. При этом аграрии испытывают сложности с реализацией продукции. Доля портов Азово-Черноморского бассейна в экспорте зерна за последний год сократилась до 5,5%. На хранении остается 6,5 млн тонн пшеницы, предназначенной для реализации. За 11 лет доля Кубани в сборах сельхозпродукции России сократилась.