В Ставрополе брата и сестру подозревают в угрозах директору магазина
В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении брата и сестры по подозрению в угрозах убийством директору продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ставропольскому краю.
В полицию обратилась руководитель сетевого магазина. Как установили правоохранители, 39-летние местные жители — родные брат и сестра — пытались похитить продукты. После замечания со стороны сотрудницы магазина мужчина во время разговора с директором дважды попытался ударить ее кулаком в лицо, а затем достал кухонный нож и стал угрожать убийством.
Нож у него забрала сестра, которая также стала высказывать угрозы в адрес женщины. Оба участника конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции. По данным ведомства, они признались в содеянном.
Уголовное дело возбуждено по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).