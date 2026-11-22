В полицию обратилась руководитель сетевого магазина. Как установили правоохранители, 39-летние местные жители — родные брат и сестра — пытались похитить продукты. После замечания со стороны сотрудницы магазина мужчина во время разговора с директором дважды попытался ударить ее кулаком в лицо, а затем достал кухонный нож и стал угрожать убийством.