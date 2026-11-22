В Дагестане и Северной Осетии объявили беспилотную опасность
В Дагестане и Северной Осетии утром 22 ноября объявили об угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщили региональные ведомства МЧС и власти республики.
МЧС Дагестана призвало жителей по возможности оставаться дома, укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к оконным проемам. Находящимся на улице или в транспорте рекомендовано пройти в ближайшее укрытие.
В Северной Осетии также введен режим беспилотной опасности. Жителей предупредили о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета. Режим «Ковер», в рамках которого ограничивается прием и выпуск воздушных судов, введен в Моздоке, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Власти призвали сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию.