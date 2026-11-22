В Северную Осетию за сутки поступило почти две тысячи тонн топлива
В Северной Осетии в наличии имеется 2,86 тыс. т бензина и 2,04 тыс. т дизельного топлива. За минувшие сутки в республику доставили еще 1,58 тыс. т бензина и 288 т дизеля. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Дополнительно в регион ожидают доставку 2,1 тыс. т бензина и 1,69 тыс. т дизельного топлива.
На дорогах Северной Осетии за сутки произошло пять ДТП, в которых пострадали три человека. Все они госпитализированы. Военно-Грузинская дорога закрыта для выезда из России большегрузного транспорта до особого распоряжения. В электронной очереди находятся более 1,1 тыс. грузовиков, еще 764 ожидают на стоянках. Транскавказская автомагистраль закрыта для всех видов транспорта.