Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по жалобе жителя Краснодара. В своем обращении пенсионер сообщил, что городская администрация требует снести частный дом, который семья приобрела с помощью материнского капитала и ипотеки. По словам заявителя, который является дедушкой двоих несовершеннолетних детей, решение о сносе является необоснованным, а сама экспертиза была проведена с нарушениями.