Авария произошла накануне, 21 ноября, около 23:30 на 309-м километре федеральной трассы «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 двигался из Георгиевска в сторону Зеленокумска и при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с эвакуатором.