На Ставрополье в ДТП с эвакуатором погибла пассажирка ВАЗа
В Георгиевском округе в результате столкновения ВАЗ-2115 с автомобилем «Газель» погибла пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Авария произошла накануне, 21 ноября, около 23:30 на 309-м километре федеральной трассы «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды». По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 двигался из Георгиевска в сторону Зеленокумска и при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с эвакуатором.
Пассажирка, 48-летняя жительница села Левокумского, скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водителя ВАЗ-2115 доставили в Георгиевскую городскую больницу.