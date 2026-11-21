В НМТП пояснили, что решение о партнерстве принято в рамках стратегии развития компании, направленной на повышение операционной эффективности и увеличение производственных возможностей. Новые терминальные мощности разместят на свободных территориях «Новоросцемента», которые сейчас не задействованы в производственной деятельности. Операционное управление объектами также предполагается в рамках партнерства.