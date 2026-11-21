НМТП и «Новоросцемент» построят терминал для перевалки удобрений и зерна
Предполагаемый объем инвестиций в проект превысит 10 млрд руб.
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) и Группа «Новоросцемент» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе «Новоросцемента». Документ был подписан в рамках «Транспортной недели-2026».
«Новоросцемент» входит в число крупнейших российских производителей цемента и объединяет три завода — «Пролетарий», «Октябрь» и «Первомайский». Совокупные мощности позволяют выпускать до 5,7 млн т цемента в год.
НМТП — крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. «Транснефть» является контролирующим акционером (62%).
Первым шагом партнерства станет создание совместного предприятия (СП) для строительства мультимодального перегрузочного терминала. Он будет специализироваться на перевалке сухих минеральных удобрений, зерновых и бобовых культур (твердые сорта пшеницы, нут, горох и другие), а также продуктов их переработки.
В НМТП пояснили, что решение о партнерстве принято в рамках стратегии развития компании, направленной на повышение операционной эффективности и увеличение производственных возможностей. Новые терминальные мощности разместят на свободных территориях «Новоросцемента», которые сейчас не задействованы в производственной деятельности. Операционное управление объектами также предполагается в рамках партнерства.
Инвестиции в проект оцениваются более чем в 10 млрд руб.