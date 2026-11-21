Бизнесмен из Ростова планирует в 2027 году запустить проект за 30–40 млн рублей
Основатель и президент группы компаний Mozart House Александр Винник сообщил о планах запустить после Нового года небольшой проект. Как рассказал предприниматель «Ъ-Ростов», инвестиции могут составить 30–40 млн руб.
Название проекта и конкретный сегмент господин Винник раскрывать не стал. Он подчеркнул, что запуск пока остается планом. При этом спикер уточнил, что речь идет о точечной инвестиции, а не о масштабном расширении.
На вопрос о возможном направлении инвестиций предприниматель ответил, что оно будет связано либо с ресторанами, либо с профессиональной косметикой. Производство последней группа ведет в Германии и поставляет, в том числе, в Россию.
Александр Винник объяснил осторожный подход сложностями с запуском новых заведений и риском закрытия проектов после короткого периода работы. По его словам, компания намерена инвестировать в сферы, в которых обладает практической экспертизой.
«Люди, которые деньги действительно заработали, стараются их инвестировать в те области, в которых они разбираются»,— заявил он.
По данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО «Моцарт Хаус» (прежнее название ООО «Сервис Профи») зарегистрировано в 2007 году в Ростове-на-Дону. Генеральный директор — Ирина Петненко, бенефициар — Александр Винник. Компания специализируется на деятельности ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.