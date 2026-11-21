Главные новости за 21 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Транзитный поток автомобилей через Запорожскую область увеличился как минимум на 50% на фоне остановки автомобильного движения по Крымскому мосту после атак ВСУ. Об этом по итогам заседания правительства региона в мессенджере «Макс» сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
Без теплоснабжения остаются 203 многоквартирных дома и 21 социальный объект в Новороссийске из-за продолжительных перебоев с подачей холодной воды на котельных АО «АТЭК».
В Центральном районе Сочи в ночь на 21 ноября в результате поджога загорелись два автомобиля — Range Rover и Volkswagen. Пожар был оперативно ликвидирован, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.
В Краснодаре трое несовершеннолетних студентов устроили ДТП, воспользовавшись каршеринговым автомобилем, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу. По данным ведомства, молодые люди в возрасте 15, 16 и 17 лет арендовали машину через мобильное приложение, внеся в него данные своего совершеннолетнего знакомого.
Министерство транспорта Краснодарского края объявило аукцион на поиск подрядчика для обеспечения круглосуточной охраны 127 мостов и трех путепроводов на региональных трассах. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста восстановлено полностью. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» во Владивостоке со счетом 97:90 одержал победу над местным «Динамо» в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В субботу в Ялте планируют завершить работы по расчистке жилого дома, на который обрушилась часть подпорной стены и дороги. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.