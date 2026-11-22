Беспилотники разогнали облака
Рынок облачных сервисов может достичь 274 млрд рублей
Облачный рынок в России оценивается в 190 млрд руб. за девять месяцев 2026 года и к концу года может достичь 274 млрд руб. Участники рынка полагают, что спрос на облака обеспечен развитием искусственного интеллекта, но свой вклад в такой рост могли внести и атаки на центры обработки данных (ЦОД) в октябре этого года.
Рынок облачных сервисов за девять месяцев 2026 года составил 190 млрд руб. К концу года он может достичь показателя около 274 млрд руб. против 230,3 млрд руб. в 2025 году. Рост за год составит примерно 19%, следует из данных MWS Cloud (входит в МТС Web Services). Исследование основано на выручке всех участников облачного рынка в сегментах IaaS и PaaS. При этом «Яндекс» (Yandex Cloud) оценил рынок скромнее. «В 2026 году его объем достигнет около 165 млрд руб.»,— сообщил “Ъ” руководитель Yandex Cloud Григорий Атрепьев.
IaaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга) — это аренда виртуальных серверов, хранилищ и сетей в облаке, где пользователь сам настраивает операционные системы и ПО. PaaS (Platform as a Service — платформа как услуга) — это аренда готовой среды, где провайдер берет на себя инфраструктуру и ОС, а пользователь фокусируется на коде и данных.
Основу рынка составляет IaaS — ее доля равна примерно 81%. PaaS растет быстрее рынка: среднегодовой темп достигает 45,5%, а доля сегмента увеличивается с 14% до 19%. Доля облачных сервисов в сфере программного обеспечения увеличивается до 19,1% в 2026 году.
К основным игрокам российского рынка облачной инфраструктуры относятся Cloud.ru, «Турбо Облако» (РТК-ЦОД), Yandex Cloud, Selectel, VK Cloud, MWS Cloud, K2 Cloud и «Т1 Облако», перечисляет аналитик блока стратегии и аналитики в Cloud.ru Екатерина Косова. По данным iKS-Consulting за 2025 год, лидером российского рынка IaaS и PaaS является Cloud.ru с долей 32,5%. Следом идут РТК-ЦОД (13,7%) и Yandex Cloud (11%).
Представитель VK Tech полагает, что основная волна миграций с зарубежных решений заканчивается и рынок переходит к более ровной динамике. В компании ориентируются на рост рынка на 15–20% в год. Собственное облачное направление компании, добавил ее представитель, за девять месяцев 2026 года выросло на 8,6% год к году, до 4,4 млрд руб.
За пять лет рынок вырос почти в пять раз, а его доля в ПО — почти вдвое, отмечает гендиректор МТС Web Services Павел Воронин. Сейчас заказчики масштабируют то, что внедрили, и ждут от провайдеров надежности, катастрофоустойчивости и готовых платформенных сервисов, добавил он. Еще один драйвер — спрос на GPU-инфраструктуру и сервисы для работы с моделями, обусловленный развитием ИИ, говорит он. В свою очередь, для ИИ-проектов важны и сопутствующие компоненты — базы данных, системы хранения, сети, инструменты разработки и среды для развертывания моделей, которые могут обеспечить облака, говорит коммерческий директор «Турбо Облака» Лев Канода.
Темпы сейчас ниже, чем в 2022–2023 годах, когда бизнесу приходилось срочно менять инфраструктуру после ухода западных вендоров, отмечает заместитель гендиректора Astra Cloud (входит в «Группу Астра») Константин Анисимов. Спрос на резервные площадки и аварийное восстановление кратно вырос после ряда атак на крупные ЦОДы. В начале октября атака БПЛА вывела из строя ЦОД «Яндекса» в Рязанской области мощностью около 12 МВт, сообщила компания. 9 октября был атакован ЦОД компании в Калуге мощностью 63 МВт. В ночь с 10 на 11 октября атака БПЛА остановила ЦОД «Яндекса» во Владимирской области мощностью порядка 40 МВт. В начале и середине октября БПЛА атаковали строящийся ЦОД Сбербанка в Балакове Саратовской области и ЦОД «ВКонтакте». В ответ 21 октября Минцифры сообщило о создании штаба по защите сетей связи от «внешнего деструктивного воздействия», прежде всего БПЛА. Собеседники “Ъ” тогда же полагали, что подобные атаки ожидаемо могут сказаться на росте рынка облаков.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 10