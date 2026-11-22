За пять лет рынок вырос почти в пять раз, а его доля в ПО — почти вдвое, отмечает гендиректор МТС Web Services Павел Воронин. Сейчас заказчики масштабируют то, что внедрили, и ждут от провайдеров надежности, катастрофоустойчивости и готовых платформенных сервисов, добавил он. Еще один драйвер — спрос на GPU-инфраструктуру и сервисы для работы с моделями, обусловленный развитием ИИ, говорит он. В свою очередь, для ИИ-проектов важны и сопутствующие компоненты — базы данных, системы хранения, сети, инструменты разработки и среды для развертывания моделей, которые могут обеспечить облака, говорит коммерческий директор «Турбо Облака» Лев Канода.