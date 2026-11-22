С октября 2025 по ноябрь 2026 года «Золотое яблоко» заблокировало свыше 4 тыс. мошеннических и фишинговых ресурсов, маскирующихся под бренд ритейлера. Во время последней недели распродаж в середине ноября 2026 года компания также обнаружила фальшивую лотерею. Как рассказали “Ъ” в «Золотом яблоке», на сайте с логотипом компании генерировались 60 сообщений «победителей». В проверенной ИБ-специалистами компании версии игры на последней попытке участнику выпадал приз в 300 тыс. руб. В чате рядом другие «победители» якобы в реальном времени подтверждали, что получили деньги. Когда участник вводил номер карты «для зачисления выигрыша», страница сохраняла его в браузере и показывала на следующем экране рядом с суммой приза. Затем участнику предлагали перевести «пошлину». В ходе одной проверки команда обнаружила пять адресов с копиями розыгрыша.