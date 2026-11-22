Скидки держат спамооборону
Мошенники нарастили атаки в период ноябрьских распродаж
Распродажи в ноябре традиционно привлекли внимание мошенников, которые стремятся нажиться на акциях и предложениях компаний. Если к концу третьего квартала доля мошеннических ресурсов, содержащих упоминание брендов, составляла 5,7%, то в ноябре показатели возросли из-за имитации громких распродаж, одновременно растут и похищенные суммы.
По данным карты цифрового мошенничества и фишинга F6 ScamRadar, в третьем квартале доля мошеннических ресурсов, которые содержат упоминания легальных брендов, составила 5,7% от всех веб-ресурсов, которые использовались киберпреступниками в различных схемах обмана. Большая часть таких ресурсов — 60,1% — применялись для скама (похищения денег под предлогом добровольного перевода), 38,5% — для фишинга (получения данных пользователя, таких как данные банковских карт и др.). Еще 1,4% использовались для распространения вредоносного программного обеспечения. При этом, по данным компании, с 10 по 15 ноября 2025 года средний платеж списания у пользователей составил 7,7 тыс. руб., а в те же даты 2026 года — 10,1 тыс. руб.
Таким образом, средний ущерб пользователей только по одной из мошеннических схем за год увеличился на 31%.
Мошенники не упускают ни одного громкого повода, и в сезон распродаж традиционно вредоносная активность идет вверх, говорят в пресс-службе RWB. «Этот год проходит под знаком дипфейков: мошенники создают "кружочки" от лица известных персон с анонсом несуществующих распродаж, маркетинговых акций, тест-драйвов новых функций маркетплейса и т. д.»,— поясняют в компании. Еще одной тенденцией стала автоматизация фишинговых атак. Злоумышленники используют повторяющиеся префиксы поддоменов и IP-кластеры, а также быстро меняют основные домены, чтобы обогнать темп блокировок.
С октября 2025 по ноябрь 2026 года «Золотое яблоко» заблокировало свыше 4 тыс. мошеннических и фишинговых ресурсов, маскирующихся под бренд ритейлера. Во время последней недели распродаж в середине ноября 2026 года компания также обнаружила фальшивую лотерею. Как рассказали “Ъ” в «Золотом яблоке», на сайте с логотипом компании генерировались 60 сообщений «победителей». В проверенной ИБ-специалистами компании версии игры на последней попытке участнику выпадал приз в 300 тыс. руб. В чате рядом другие «победители» якобы в реальном времени подтверждали, что получили деньги. Когда участник вводил номер карты «для зачисления выигрыша», страница сохраняла его в браузере и показывала на следующем экране рядом с суммой приза. Затем участнику предлагали перевести «пошлину». В ходе одной проверки команда обнаружила пять адресов с копиями розыгрыша.
В разгар скидок люди ждут заказы, поэтому сейчас быстрее всего растет число поддельных уведомлений от курьерских служб с просьбой перейти по ссылке, объясняет руководитель центра SOC в Yandex Security Юрий Наместников.
По данным «Спамообороны» «Яндекс 360», общий объем фишинговых писем в первом полугодии 2026 года вырос на 45%, а попыток подделать адрес отправителя стало в полтора раза больше.
В 2026 году на социальную инженерию приходилось 98% успешных атак, за последние два года этот показатель увеличился на 5%, отметила руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина. «Мы видим, что в этом сезоне заметнее стали схемы, в которых обещание скидки используют для кражи аккаунта. Покупателю предлагают получить подарочный сертификат и для этого войти в свой мессенджер. Если он вводит код на поддельной странице, мошенники получают доступ к его переписке и контактам и могут разослать то же предложение его знакомым»,— говорит эксперт. При этом генеративный ИИ помогает мошенникам убедительнее оформлять такие предложения, повторить стиль рекламной кампании или сделать ролик, в котором известный человек якобы объявляет о розыгрыше, добавила госпожа Зиновкина.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 10