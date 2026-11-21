Главные новости за 21 ноября. Ростов-на-Дону и область
Очередной приметный дореволюционный объект исчез с карты Старой Нахичевани. Как сообщает проект «Мой Фасад», на днях был полностью разобран исторический дом на 29-й линии, 43.
Судебная коллегия по административным делам Ростовского областного суда признала законным отказ налогового органа в возврате наследнику умершего налогоплательщика более 33 млн рублей. Апелляционная инстанция отменила решение Советского районного суда Ростова-на-Дону, ранее удовлетворившего этот иск.
Ростовская область и Ассоциация операторов микромобильности заключили соглашение о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ подписали губернатор Юрий Слюсарь и глава ассоциации Ксения Эрдман в рамках форума «Транспортная неделя».
Арбитражный суд Ростовской области определил размер субсидиарной ответственности по делу о банкротстве новошахтинского производителя оборудования ООО «Энсолтех». С семи бывших руководителей, собственников и аффилированных компаний солидарно взыскано 48 млн руб. в пользу кредиторов.
Министерство ЖКХ Ростовской области завершает масштабную программу по обустройству мест накопления отходов. Как сообщила глава ведомства Антонина Пшеничная, на создание и обновление инфраструктуры из областного бюджета выделено 262 млн рублей.
Сеть центров медицины здорового долголетия расширится на востоке и юге Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил в социальных сетях о планах открытия профильных учреждений в Миллерово, Сальске и Таганроге.