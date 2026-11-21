Главные новости за 21 ноября. Кавказ
Административная коллегия Верховного суда (ВС) встала на сторону жителя Ставрополья в споре с администрацией Шпаковского округа. Суд признал за собственником жилых домов право выкупить арендуемые участки без проведения торгов, отклонив претензии чиновников к отсутствию забора, зарослям сорняков и незавершенной фасадной отделке.
Канатная дорога в Национальном парке Кисловодска вернулась в эксплуатацию после технического перерыва, продлившегося почти месяц. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
Управление МЧС России по Северной Осетии подтвердило гибель двух человек в результате взрыва в многоквартирном доме. Чрезвычайное происшествие произошло 21 ноября на шестом этаже здания на улице Курсантов-Кировцев.
Межрайонная инспекция ФНС № 15 по Ставропольскому краю подходит к завершению года с опережением графика. Накануне профессионального праздника — Дня работника налоговых органов — заместитель начальника инспекции Алексей Ковалев рассказал о росте сборов, цифровизации услуг и синергии с администрацией курорта.
В Тарумовском районе Дагестана в результате лобового столкновения с инфраструктурой погиб один человек. По данным МВД по Республике Дагестан, авария произошла сегодня в 08:30 на 3-м километре автодороги «Тарумовка — Новодмитриевка».
Правительство Дагестана и Минтранс России договорились о строительстве тоннеля под Атлыбуюнским перевалом. Проект обсудили председатель правительства республики Магомед Рамазанов и министр транспорта РФ Дмитрий Ядров на полях форума «Транспорт России».