Дагестан прорубит тоннель под Атлыбуюнским перевалом
Правительство Дагестана и Минтранс России договорились о строительстве тоннеля под Атлыбуюнским перевалом. Проект обсудили председатель правительства республики Магомед Рамазанов и министр транспорта РФ Дмитрий Ядров на полях форума «Транспорт России».
Возведение тоннеля позволит ликвидировать опасный серпантин на трассе Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб, сделав дорогу безопаснее и обеспечив круглогодичное сообщение.
Параллельно власти региона решают вопрос обновления автопарка. При поддержке федерального центра в 2025 году Дагестан получил 84 новых автобуса. Поставка техники продолжится: в 2026 году ожидается прибытие 141 автобуса, а в 2027 году — еще 52 единиц.