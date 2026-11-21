Параллельно власти региона решают вопрос обновления автопарка. При поддержке федерального центра в 2025 году Дагестан получил 84 новых автобуса. Поставка техники продолжится: в 2026 году ожидается прибытие 141 автобуса, а в 2027 году — еще 52 единиц.