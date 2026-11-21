В Сочи и Сириусе ожидаются ливни с грозой
В ночь и утром 22 ноября на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» местами ожидаются сильный дождь и гроза. Об этом сообщили в администрации курорта.
Синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках. По поручению главы города Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Работает городской оперативный штаб.
Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности, в том числе воздержаться от отдыха вблизи водоемов, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
В случае происшествий необходимо обращаться по номеру 112.