В Новороссийске модернизировали контейнерный терминал мощностью 500 тыс. тонн
Краснодарский край компенсировал инвестору часть затрат по кредитам на реализацию проекта по модернизации контейнерного портового комплекса. Объем возмещения превысил 19,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
В результате модернизации терминального комплекса пропускная способность станции «Новороссийск» выросла до 500 тыс. тонн грузов в год. Помимо наращивания перевалочных мощностей, на предприятии создано 80 рабочих мест.
«Реализация инвестиционных проектов дает не только наращивание производственных мощностей Краснодарского края, но и новые рабочие места», — заявила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Юлия Приходько.
По ее словам, в настоящее время в активной стадии реализации в регионе находится свыше 760 инвестпроектов общей стоимостью более 5,9 трлн руб.