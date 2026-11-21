Поводом для жёсткого регулирования стала критическая статистика: в Ростове-на-Дону работают два оператора с общим парком в 2600 самокатов, при этом число ДТП с участием СИМ за последнее время выросло более чем на 50%. Власти рассчитывают, что сотрудничество с профильной ассоциацией позволит встроить микромобильность в транспортную систему города и снизить аварийность.