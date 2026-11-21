Слюсарь и операторы кикшеринга подписали соглашение о наведении порядка с самокатами
Ростовская область и Ассоциация операторов микромобильности заключили соглашение о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ подписали губернатор Юрий Слюсарь и глава ассоциации Ксения Эрдман в рамках форума «Транспортная неделя».
По условиям договора, стороны организуют специализированные парковочные пространства и внедрят усовершенствованную систему фиксации нарушений. Как заявляют в правительстве региона, главная цель инициативы — разделить потоки пешеходов, пользователей самокатов и общественного транспорта.
Поводом для жёсткого регулирования стала критическая статистика: в Ростове-на-Дону работают два оператора с общим парком в 2600 самокатов, при этом число ДТП с участием СИМ за последнее время выросло более чем на 50%. Власти рассчитывают, что сотрудничество с профильной ассоциацией позволит встроить микромобильность в транспортную систему города и снизить аварийность.