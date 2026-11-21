Кисловодская канатная дорога возобновила работу после почти месячного простоя
Канатная дорога в Национальном парке Кисловодска вернулась в эксплуатацию после технического перерыва, продлившегося почти месяц. Об этом сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.
По словам мэра, объект был закрыт 26 октября. Изначально ограничения вводились на 12 дней — до 6 ноября, однако из-за технических сложностей сроки ремонта пришлось продлить еще на две недели. В итоге дорога возобновила работу только 21 ноября.
«Канатная дорога возобновила работу, и все желающие снова могут подняться на ней и полюбоваться живописными видами Кисловодска», — отметил Евгений Моисеев.