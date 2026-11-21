«Лада Гранта» сбила подростка на переходе в станице Егорлыкской
В станице Егорлыкской Ростовской области 20 ноября произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. На улице Ворошилова легковой автомобиль «Лада Гранта» совершил наезд на 14-летнего мальчика.
По данным региональной Госавтоинспекции, подросток переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель автомобиля, по предварительным данным, не успел вовремя затормозить.
В результате наезда несовершеннолетний получил травмы. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пострадавший был госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.