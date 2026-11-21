Городские службы Сочи переведены на усиленный режим из-за непогоды
Сильный дождь и гроза ожидаются местами ночью и утром 22 ноября на территории Сочи и федеральной территории Сириус. Об этом сообщили в администрации курорта.
По поручению главы города Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Контроль за ситуацией осуществляет городской оперативный штаб.
Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности и обеспечить сохранность своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
В случае происшествий следует звонить с мобильных телефонов по единому номеру экстренных служб 112.