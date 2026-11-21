В Георгиевском округе обновили сельский дом культуры за 1,5 млн рублей
В селе Краснокумском Георгиевского округа завершили ремонт кровли местного дома культуры. Стоимость работ составила 1,5 млн рублей. Как сообщает окружная администрация, инициаторами благоустройства выступили сами жители в рамках программы инициативного бюджетирования.
Основная часть финансирования была выделена из местного бюджета. По поручению губернатора Владимира Владимирова ход работ находился на постоянном контроле профильных ведомств.
Ремонт кровли в Краснокумском — один из 13 проектов, реализуемых в округе в 2026 году. Общая стоимость муниципальной программы инициативного бюджетирования составляет 27 млн рублей. Большинство объектов уже сданы, оставшиеся работы власти планируют завершить до конца календарного года.