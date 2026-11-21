В Ялте завершают расчистку дома после обрушения подпорной стены
В субботу в Ялте планируют завершить работы по расчистке жилого дома, на который обрушилась часть подпорной стены и дороги. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко.
По ее словам, после завершения расчистки жилое строение обследуют специалисты.
Напомним, в пятницу на улице Халтурина в Ялте подпорная стена обрушилась на жилые дома. Прокуратура начала проверку. Причиной инцидента стали сильные осадки. В результате частично засыпаны дворовая территория и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. Повреждения имущества незначительные, жизнедеятельность дома в целом не нарушена.
В субботу специалисты «Зеленстроя» и «ДЭУ» продолжают расчищать территорию от завалов. В работах задействовано три единицы техники городских служб.