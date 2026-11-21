Напомним, в пятницу на улице Халтурина в Ялте подпорная стена обрушилась на жилые дома. Прокуратура начала проверку. Причиной инцидента стали сильные осадки. В результате частично засыпаны дворовая территория и фасад расположенного рядом дореволюционного малоэтажного жилого дома. Повреждения имущества незначительные, жизнедеятельность дома в целом не нарушена.