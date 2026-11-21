В Краснодаре трое подростков устроили ДТП на каршеринговом автомобиле
В Краснодаре трое несовершеннолетних студентов устроили ДТП, воспользовавшись каршеринговым автомобилем, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.
По данным ведомства, молодые люди в возрасте 15, 16 и 17 лет арендовали машину через мобильное приложение, внеся в него данные своего совершеннолетнего знакомого. После этого они отправились кататься по городу.
Инцидент произошел на улице Суворова. Заметив патрульный автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками, 17-летний водитель испугался и не справился с управлением — машина наехала на бордюрный камень и клумбу. В результате ДТП никто не пострадал.
В отношении несовершеннолетнего водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Ему грозит штраф в размере до 15 тыс. руб.