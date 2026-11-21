ВАЗ-2114 протаранил трактор в Кировском округе: пострадали водитель и ребенок
ДТП с участием легкового автомобиля и сельхозтехники произошло утром 20 ноября на 37-м километре трассы «Новопавловск — Курская — Моздок» в Кировском округе Ставрополья.
По данным региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» допустил столкновение с трактором, которым управлял 60-летний мужчина. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Кировскую центральную районную больницу.
Установлено, что виновник аварии за последние два года 14 раз привлекался к административной ответственности. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.