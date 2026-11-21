По данным региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» допустил столкновение с трактором, которым управлял 60-летний мужчина. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Кировскую центральную районную больницу.