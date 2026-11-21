В Новороссийске привлекли дополнительные автоцистерны для подвоза воды
Оперативный штаб координирует работы по восстановлению водоснабжения в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Сегодня ночью рабочие бригады завершили переврезку водовода на участке от улицы Магистральной до улицы Кутузовской, а также ликвидировали аварию на водоводе по улице Сакко и Ванцетти», — говорится в сообщении.
В настоящее время ведется наполнение резервуаров и проводятся необходимые регулировочные работы. Специалисты готовят систему к восстановлению штатного режима подачи воды.
Подвоз воды населению продолжается. По данным мэра, от жителей поступает большое количество заявок, и задействованных автоцистерн не хватает, чтобы охватить весь объем обращений. Работу усилили — привлекли дополнительные машины из соседнего города и городских предприятий. Главы районов определяют адреса, где вода сейчас нужнее всего, в том числе социальные объекты, которые продолжают работу в выходные дни.
Сотрудниками районных администраций и волонтерами организована работа по доставке воды в дома пожилых и маломобильных жителей.