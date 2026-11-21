Подвоз воды населению продолжается. По данным мэра, от жителей поступает большое количество заявок, и задействованных автоцистерн не хватает, чтобы охватить весь объем обращений. Работу усилили — привлекли дополнительные машины из соседнего города и городских предприятий. Главы районов определяют адреса, где вода сейчас нужнее всего, в том числе социальные объекты, которые продолжают работу в выходные дни.