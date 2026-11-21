Жители региона могут задать свои вопросы по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края — 8-(861)268-60-44 (ежедневно с 9:00 до 18:00), в чат-боте в мессенджере «Макс», а также на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».