Новороссийск вошел в число лидеров по числу жалоб на «прямую линию» губернатора Кубани
Более 1,2 тыс. обращений поступило на «прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за первые два дня. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, наибольшее число жалоб из расчета на тысячу жителей поступило из Белоглинского, Крыловского, Красноармейского районов и Новороссийска.
«За первые два дня на "прямую линию" губернатора поступило 1257 обращений. Из них 728 (58%) — через чат-бот в мессенджере "Макс", 81 (6%) — через Госуслуги и 448 (36%) — по многоканальному телефону», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в структуре обращений преобладают вопросы жилищно-коммунального хозяйства — 36%. Транспорт и дорожное хозяйство занимают 22% обращений, строительство и архитектура — 11%, социальное обеспечение — 9%, образование и культура — 7%, здравоохранение — 5%.
Шестая «прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 3 декабря в 12:00 мск. Губернатор ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканалов «Кубань 24», «Россия.Кубань» и «Краснодар».
Жители региона могут задать свои вопросы по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края — 8-(861)268-60-44 (ежедневно с 9:00 до 18:00), в чат-боте в мессенджере «Макс», а также на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».