На дороге Тарумовка — Новодмитриевка погиб водитель Chevrolet Cobalt
В Тарумовском районе Дагестана в результате лобового столкновения с инфраструктурой погиб один человек. По данным МВД по Республике Дагестан, авария произошла сегодня в 08:30 на 3-м километре автодороги «Тарумовка — Новодмитриевка».
Предварительно установлено, что 49-летний водитель автомобиля "Chevrolet Cobalt" не справился с управлением. Машина пробила бетонное ограждение перед мостом и опрокинулась в русло канала.
От полученных тяжких телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.