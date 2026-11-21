Инцидент произошел на улице Роз. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:30 мск в субботу, 21 ноября. Прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что огонь распространился на площадь 6 кв. м. Уже в 01:37 мск возгорание удалось локализовать, а в 01:39 мск — ликвидировать открытое горение.