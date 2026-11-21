В Сочи ищут поджигателей автомобилей
Ночью в Центральном районе Сочи сгорели два автомобиля — Range Rover и Volkswagen. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел на улице Роз. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:30 мск в субботу, 21 ноября. Прибывшие пожарные расчеты обнаружили, что огонь распространился на площадь 6 кв. м. Уже в 01:37 мск возгорание удалось локализовать, а в 01:39 мск — ликвидировать открытое горение.
По информации ведомства, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Ранее в полиции Сочи сообщали, что проводят проверку по факту возгорания внедорожника на улице Роз. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к поджогу.