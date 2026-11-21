По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Роз поступило в 01:30 мск. Пожарные расчеты прибыли на место через пять минут и обнаружили, что огнем охвачены два автомобиля на общей площади 6 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать в 01:39 мск, последствия пожара — в 01:41 мск. В тушении участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники .