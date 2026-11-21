В Сочи в результате поджога сгорели Range Rover и Volkswagen
В Центральном районе Сочи в ночь на 21 ноября в результате поджога загорелись два автомобиля — Range Rover и Volkswagen. Пожар был оперативно ликвидирован, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Роз поступило в 01:30 мск. Пожарные расчеты прибыли на место через пять минут и обнаружили, что огнем охвачены два автомобиля на общей площади 6 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать в 01:39 мск, последствия пожара — в 01:41 мск. В тушении участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники .
В МЧС уточнили, что причиной возгорания стал поджог. Ранее в полиции Сочи сообщали, что проверяют обстоятельства возгорания внедорожника на улице Роз.