В пяти районах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность
В муниципальных образованиях Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
«На территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский муниципальный округ, Брюховецкий, Ейский, Каневской, Щербиновский районы — действует беспилотная опасность», — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС призвали жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям оперативных служб.