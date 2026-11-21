В Новороссийске вечером 21 ноября воду дадут на два часа
Вечерняя подача воды жителям Новороссийска 21 ноября будет осуществляться с 18:00 до 20:00, сообщили в МУП «Водоканал Новороссийска».
«В настоящий момент идет заполнение систем водоснабжения и выход на штатный режим работы», — отметили в предприятии. Подвоз воды автоцистернами организовывается по заявкам жителей.
Ранее сообщалось, что сегодня утром специалисты завершили работы по устранению аварийной ситуации на водоводе диаметром 630 мм по улице Сакко и Ванцетти, 2/1. Одновременно в городе завершены работы по переврезке водовода на участке от улицы Магистральной, 2 до улицы Кутузовской.