Ранее сообщалось, что сегодня утром специалисты завершили работы по устранению аварийной ситуации на водоводе диаметром 630 мм по улице Сакко и Ванцетти, 2/1. Одновременно в городе завершены работы по переврезке водовода на участке от улицы Магистральной, 2 до улицы Кутузовской.