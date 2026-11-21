Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в поисках. «Уважаемые граждане! Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просим вас сообщить по телефону +7 (999) 629-89-56, 102 или в ближайший отдел полиции», — подчеркнули в УМВД.