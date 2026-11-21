В Краснодаре пропал ребенок
В Краснодаре ведутся поиски 8-летнего мальчика, который накануне ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу, опубликовав фотографию пропавшего ребенка.
По данным ведомства, приметы несовершеннолетнего: рост 140 см, на вид 8–10 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, короткие темные волосы.
«Был одет в куртку зеленого цвета, синие брюки, при себе имел синий рюкзак», — говорится в сообщении полиции.
Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в поисках. «Уважаемые граждане! Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просим вас сообщить по телефону +7 (999) 629-89-56, 102 или в ближайший отдел полиции», — подчеркнули в УМВД.
UPD: в 12:46 в полиции сообщили, что ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает.