Продавец отмечает, что земельный участок под объектами не размежеван. Коммуникации в здания не проведены, но электрических мощностей достаточно. В объявлении также указано, что добраться до объектов можно только по воде либо через понтонный мост. Есть и третий вариант — сухопутная объездная дорога, но воспользоваться ею можно лишь в сухой сезон.