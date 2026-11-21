Два цеха бывшего судоремонтного завода в Волгограде оценили в 15 млн рублей
Общая площадь продаваемого имущества — 6174,3 кв. м
В Волгограде на продажу выставили имущество бывшего Красноармейского судоремонтного завода. Собственник за 15 млн руб. предлагает два цеха и ряд нежилых помещений общей площадью 6174,3 кв. м. Объявление о реализации объекта размещено на одной из крупных площадок по продаже недвижимости.
Согласно карточке лота, покупателю предлагают цех площадью 2449,7 кв. м, оснащенный кран-балкой, и цех площадью 2416,4 кв. м, кровля которого требует ремонта после пожара. Также собственник предлагает склад и гараж площадью 612,3 и 695,8 кв. м соответственно. Объекты находятся на территории бывшего завода в поселке Сухой Док.
Продавец отмечает, что земельный участок под объектами не размежеван. Коммуникации в здания не проведены, но электрических мощностей достаточно. В объявлении также указано, что добраться до объектов можно только по воде либо через понтонный мост. Есть и третий вариант — сухопутная объездная дорога, но воспользоваться ею можно лишь в сухой сезон.
Здания Красноармейского судоремонтного завода уже выставляли на продажу в 2019 году в рамках закона «О несостоятельности (банкротстве)». Объекты выставили на публичные торги за 4,43 млн руб., позже цену снизили до 910 тыс. руб. Двумя годами позже собственник разместил объявление о продаже здания заводоуправления за 2,2 млн руб. с ценой отсечения 899,6 тыс. руб.