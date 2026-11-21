На Ставрополье появится Министерство госохраны культурных объектов
Управление Ставропольского края по сохранению объектов культурного наследия (ОКН) преобразовано в полноценное министерство. Соответствующее постановление губернатора Владимира Владимирова опубликовано на официальном портале правовой информации региона в пятницу, 20 ноября.
Решение принято для совершенствования системы государственного управления. Ранее глава региона заявлял о необходимости масштабной работы по сохранению наследия, поручив провести полную инвентаризацию более 1,6 тысячи зданий.
В рамках новой стратегии собственникам и инвесторам предложат льготное кредитование для ремонта памятников, а по наиболее ценным объектам подготовят планы восстановления и консервации.