В Новороссийске отработают отражение атаки безэкипажных катеров и БПЛА
В акватории морского порта Новороссийск в период с 18:00 до 23:59 мск 21 ноября запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (НВМБ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок», — говорится в сообщении.
В период проведения стрельб вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе прогулочных, спортивных парусных, надувных плавсредств, а также гидроциклов, виндсерфинга, сапбордов и их аналогов.