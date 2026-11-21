В Кабардино-Балкарии прокуратура взяла на контроль ДТП с несовершеннолетним в Чегеме
Надзорное ведомство Кабардино-Балкарской Республики инициировало проверку обстоятельств наезда автомобиля на ребенка в городе Чегеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел на улице Ленина. 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ-11183» совершил наезд на малолетнего пешехода. С различными травмами несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия. Ход процессуальной проверки находится на личном контроле прокуратуры республики.