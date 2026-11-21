Так, речь идет о гимназии № 2 и школе № 82 в Саратове, школе № 2 в Аркадаке, школе № 2 в Балакове, гимназии имени Ю. А. Гарнаева и школе для обучающихся по адаптированным программам № 11 в Балашове. Ремонт также получат школы поселка Возрождение в Хвалынском районе, села Вязовка в Татищевском районе, школа № 1 р. п. Дергачи, санаторная школа-интернат Калининска, школа № 1 р. п. Мокроус в Федоровском районе, школа № 1 Новоузенска.