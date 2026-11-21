В Саратовской области определили школы и детсады под капремонт в 2027 году
Реконструкция ждет 23 образовательных учреждения
В Саратовской области назвали школы и детские сады, которые капитально отремонтируют в 2027 году. Список опубликован в Telegram-канале сторонников спикера ГД РФ Вячеслава Володина.
Так, речь идет о гимназии № 2 и школе № 82 в Саратове, школе № 2 в Аркадаке, школе № 2 в Балакове, гимназии имени Ю. А. Гарнаева и школе для обучающихся по адаптированным программам № 11 в Балашове. Ремонт также получат школы поселка Возрождение в Хвалынском районе, села Вязовка в Татищевском районе, школа № 1 р. п. Дергачи, санаторная школа-интернат Калининска, школа № 1 р. п. Мокроус в Федоровском районе, школа № 1 Новоузенска.
Капитальный ремонт проведут в школе № 1 р. п. Новые Бурасы, школе р. п. Озинки, школе № 2 Петровска, школе № 9 Ртищева, школе № 3 ЗАТО Светлый, школе им. В. И. Худякова села Царевщина Балтайского района и школе № 12 Шихан. Масштабное восстановление получат четыре детских сада: № 30 и № 196 в Саратове, «Звездочка» в Аткарске и № 30 «Сказка» в Вольске.
Ранее Вячеслав Володин сообщил, что на завершение строительства новых школ и детских садов и на капремонт действующих образовательных учреждений Саратовской области выделят 3,2 млрд руб. Средства в том числе пойдут на достройку школы на 1,5 тыс. мест в микрорайоне Авиатор, детского сада на 160 воспитанников в Иволгино и дошкольного учреждения на 400 мест в энгельсском микрорайоне Шурова Гора.