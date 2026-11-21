Полиция Сочи выясняет причины возгорания Range Rover на улице Роз
Полиция Сочи выясняет причины возгорания автомобиля, произошедшего минувшей ночью на улице Роз в Центральном микрорайоне города-курорта. Об этом сообщили в УВД по городу Сочи.
«Сегодня ночью в УВД по г. Сочи поступило сообщение о возгорании иномарки на ул. Роз. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По данным телеграм-каналов, местные жители услышали три гулких звука взрыва на улице Роз около половины второго ночи, после чего увидели пламя от пожара. По их словам, черный Range Rover взорвался прямо около жилого дома. Внедорожник выгорел полностью.