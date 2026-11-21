Главные новости за 16 — 20 ноября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
В Саратовской области утвердили стоимость патента для иностранцев на 2027 год. Также патентную систему региона дополнили такси и ремеслами.
Волгоградская область
Родные погибшего подчиненногоэкс-главы Иловлинского района Ивана Геля требуют 9 млн рублей компенсации.
В Волгоградской области хотят поднять стоимость патентов для предпринимателей. Патент для мигрантов тоже подорожает с 2027 года.
Пензенская область
Астраханская область